BTS und Ed Sheerans neue Kollaboration erscheint diese Woche

„Permission to Dance“ heißt die neue Kollaboration zwischen BTS und Ed Sheeran, die diesen Freitag an den Start geht.





Der Track ist auch in der physischen CD-Version von „Butter“ enhalten. Die CD erscheint am 9. Juli. An dem Lied arbeiteten neben dem britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran auch hochrangige Produzenten wie Steve Mac, Snow Patrols Johnny McDaid und Jenna Andrews.





Nach „Make It Right“ ist es die zweite Zusammenarbeit von BTS und Sheeran. Das Lied ist in dem Album „Map of the Soul: 7” (2020) enthalten.