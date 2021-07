Oh My Girl _ Dun Dun Dance

Unter dem Himmel, von dem die Sternschnuppen wie Regen fallen, möchte ich mit dir tanzen





Farbenfrohe Kleidung und schöne Schmuckstücke, die gespielte Musik lässt mein Herz hüpfen





Denk an nichts anderes, trete auf die Bühne, die voll mit Fußspuren ist





Freie Bewegungen, liebliche Gefühle. Entkomme dem öden Alltag





Just you and I. Zeige der Welt den Rücken und fliege hoch. crazy crazy crazy tanze einen langen Tanz





Halte nicht zurück, meine Gefühle sind jetzt feel so high. Weit weit weit alles ist blendend schön













설레다 das Herz klopft, das Herz hüpft

설레게 하다 etw. bringt sein Herz zum Hüpfen

마음, 맘 Gefühl, Herz