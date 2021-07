traditionelle Märkte in Sükorea

ⓒ Getty Images Bank

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Seoul gehören sicherlich die beiden noch erhaltenen Stadttore, das große Osttor Dongdaemun und das große Südtor Namdaemun bzw. Sungryemun, wie es offiziell heißt. Leider kann man beide nicht mehr begehen, dafür kann man den halben Tag auf den traditionellen Märkten in ihrem Umfeld herumspazieren. Diese Märkte gelten bei vielen als die eigentlichen Sehenswürdigkeiten, es gibt massenweise zu sehen, zu entdecken und zu erleben. Dabei sind sie nur die Spitze eines Eisberges voller größerer und kleinerer Märkte, auf denen man Land und Leute viel intensiver kennenlernen kann als in den durchgestylten, vermarktungstechnich optimierten Kaufhäusern und Shopping-Malls. Sprechen wir heute über unsere Erfahrungen mit den verschiedenen Märkten in Südkorea.