INFINITT Healthcare ist spezialisiert auf medizinische Bildverarbeitung

ⓒ INFINITT Healthcare

Das koreanische Unternehmen INFINITT Healthcare entwickelt Lösungen für die medizinische Bild- und Informationsverarbeitung. Firmenpräsident Kim Dong-wook:





Seit seiner Gründung vor 20 Jahren hat das Unternehmen medizinische Bilder digitalisiert. Der Firmenname INFINITT enthält die Hoffnung, auf der Grundlage endloser technologischer Entwicklung und Innovation weiter zu wachsen. Es entwickelte Lösungen, die auf verschiedene medizinische Spezialgebiete wie Radiologie, Kardiologie und Pathologie zugeschnitten sind, sowie medizinische Big-Data-Plattformen für den Gebrauch von Firmendaten wie auch Big-Data- und KI-Dienste für die Datenintegration und medizinische Einrichtungen.





INFINITT Healthcare ist im einheimischen Markt für Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) führend, die die Auswertung an jedem Bildschirmarbeitsplatz ermöglicht. Wenn jemand zum Beispiel seinen Fuß verrenkt, wird eine Röntgenaufnahme gemacht. Die Aufnahme wird dann sofort auf den Monitor des Arztes übertragen, der eine Diagnose stellen kann:





Früher wurden radiographische Bilder auf Filmen entwickelt und ausgedruckt, um für die Diagnose und Behandlung benutzt zu werden. Doch heutzutage werden sie im Digitalformat gezeigt, was viele Vorteile hat. Vorher mussten die Patienten, die durchleuchtet wurden, ein oder zwei Tage warten, bis der Film entwickelt war. Doch jetzt werden sie sofort über das Testergebnis informiert. Die digitalisierten Daten können über den Computer von jeder Abteilung eingesehen werden.





Mit der Einführung von PACS entfällt die Verwendung von Chemikalien bei der Filmentwicklung sowie die physische Speicherung von Röntgenaufnahmen. Das System hilft, eine genaue Diagnose zu stellen und den mediznischen Service zu verbessern:





Vorher war es unsere Hauptaufgabe, radiographische Bilder zu digitalisieren. Doch fanden wir, dass nicht nur die Radiologie, sondern auch andere Abteilungen wie die Pathologie, Kardiologie und Radioonkologie radiologische Bilder benötigen. Sämtliche Daten einschließlich dieser Bilder können digitalisiert und unter einem System integriert werden. Wir nennen das die “Unternehmensbildgebung”. Um einen Algorithmus zu erzeugen, der bei einem Patienten eine bestimmte Krebsart entdeckt, kann zum Beispiel ein intelligenterer Algorithmus produziert werden, wenn die pathologischen und radiographischen Bilder sowie andere Patienteninformationen für die Forschung integriert sind. Früher wurden die Daten über einen Patienten getrennt in verschiedenen Abteilungen gespeichert, und die nicht vernetzten Daten verhinderten die Kommunikation. Doch unsere Bildgebungs-Plattform erlaubt es Ärzten in den unterschiedlichen Abteilungen, die Erkranungen eines Patienten in umfassenderer Weise zu erkennen und durch störungsfreie Kommunikation die richtige Behandlung zu bestimmen.





Medizinische Datensammlungen, die auf dieser Weise integriert sind, können auch verwendet werden, um Übungsdaten für die künstliche Intelligenz aufzubauen. INFINITT Healthcare wendet die KI-Technologie auf PACS an, damit Ärtzte die Gesundheitsrisiken der Patienten analysieren können. Ärzte können so Prioritäten setzen, wenn sie die Daten abfragen:





Das Unternehmen wurde 2010 am Tech-lastigen KOSDAQ-Markt notiert. Es betreibt Auslandsbüros in neun verschiedenen Regionen, darunter die USA, Japan, China, Taiwan, Südostasien, Europa, der Nahe Osten und Brasilien. Es sicherte sich 6300 Klienten in 55 Ländern. Etwa zwei Drittel seines Jahresumsatzes in Höhe von 63 Millionen Dollar entfallen auf das Ausland. Die Umsätze sind, abgesehen von Spieleentwicklern, für einen Entwickler von Software für die geschäftliche Verwendung in Korea groß. 2020 erhielt das Unternehmen den Preis des Vizepremierministers, der die Topauszeichnung bei der Preisvergabe für kleine und mittlere Unternehmen ist. Es wurde als eine der herausragenden Firmen ausgewählt, die Arbeitsplätze schaffen.





INFINITT Healthcare wählt die besten Mitarbeiter aus und gibt ihnen eine großzügige Belohnung. So werden sie etwa ins Ausland entsendet. Auch betreibt es sein eigenes College, damit die Angestellten ihre Fähigkeiten verbessern können. Trotz der Schwierigkeiten bei der Unternehmensverwaltung als Folge der Covid-19-Pandemie stellte das Unternehmen mehr Menschen ein. Es betrachtet die aktuelle Situation auch als Chance, hervorragende Arbeitskräfte zu gewinnen:





Wir kreieren eine Kultur, die “sinnvolle Arbeit durch Beharrlichkeit machen” heißt. Woran wir arbeiten, hat eine große Bedeutung, insofern es zur Entwicklung und Verbesserung der medizinischen Dienste beiträgt. “Niemals aufgeben, sonderen arbeiten und Resultate produzieren”: Das ist unser Ziel. Wir gründeten zuletzt ein Tochterunternehmen, das auf Investitionen spezialisiert ist. Es soll in Medizin-, IT- oder Bio-Unternehmen investieren, die mit uns zusammenarbeiten können und somit einen Synergieeffekt erzeugen. Durch die Schaffung eines entsprechenden Ökosystems wollen wir die lokale Gesundheitsindustrie ausbauen und weitere Auslandsmärkte für unsere einheimische Technologie ausloten.