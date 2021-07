Die Olympischen Spiele in Tokio in Umrissen

Mit einem Jahr Verspätung werden am 23. Juli die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Rund 11.000 Athletinnen und Athleten werden zu dem 17-tätigen Sportfest erwartet, die sich in 33 Disziplinen messen werden. Insgesamt finden 339 Wettbewerbe statt.

Die Olympischen Sommerspiele stehen im Zeichen der Coronapandemie. Sie werden in einer "Olympia-Blase" ausgetragen: Athletinnen und Athleten sowie auch die Presse sollen Abstand halten und sich möglichst wenig außerhalb der Unterkünfte und Wettkampfstätten bewegen.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wurde beschlossen, die Wettbewerbe in Tokio und dessen Großraum ohne Publikum auszutragen. An den restlichen Orten sollen bis zu 10.000 heimische Zuschauer pro Wettkampf in den Arenen zugelassen werden.