Südkoreas große Hoffnung auf Medaillen: Bogenschießen

Das Finale im Mixed findet gleich einen Tag nach der Eröffnung der olympischen Spiele in Tokio statt. Daher rechnet man damit, dass es das erste Gold für Südkorea im Bogenschießen geben wird.

Am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele stehen die Vorrunden für die Einzel-Wettbewerbe der Frauen und Männer an. Park Chae-sun, Nationaltrainer für Bogenschießen, will Athleten, die bei diesen Vorrunden das beste Ergebnis erzielen, also diejenigen in der besten Verfassung vor Ort am Mixed-Wettbewerb teilnehmen lassen. Denn Bogenschießen ist eine Sportart, die von der Wetterlage am Spieltag und den Umständen an der Wettkampfstätte besonders stark beeinflusst wird. Deshalb absolvieren die südkoreanischen Bogenschützen viele eigentümliche Trainings, zum Beispiel einen Schaukampf in einem Baseballstadion mit viel Lärm, oder Tauchgänge sowie einen Nachtmarsch, um sich auf verschiedene unerwartete Ereignisse gefasst zu machen. Diesmal wurde im Nationalen Trainingszentrum Jincheon für ein Simulationstraining ein Übungsplatz ähnlich dem Yumenoshima Park Archery Field, dem Austragungsort der Wettbewerbe im Bogenschießen bei den Spielen in Tokio, errichtet. Im vergangenen Monat absolvierten die Bogenschützen auch auf einer Insel in der Provinz Süd-Jeolla mit ähnlichem Klima wie an der japanischen Wettkampfstätte ein Spezialtraining. All dies hat damit zu tun, dass Südkorea bei den Olympischen Sommerspielen so etwas wie der größte Feind ist. Um Südkorea in Schach zu halten, wurden die Spielregeln verändert. In dieser Lage war die Seelenruhe ein wichtiger Erfolgsfaktor, und eigentümliche Übungen wie die gerade genannten waren immer sehr hilfreich. Auch weil bisher viel Know-how angesammelt wurde, werden in die Bogenschützen große Erwartungen gesetzt.