Medaillengruben der südkoreanischen Athleten: Fechten, Schießen

Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurden in allen Disziplinen Einzel- und Mannschaftswettkämpfe ausgetragen. Seitdem wurden abwechselnd einige Wettkämpfe aus dem Programm genommen. In Tokio finden wieder für alle drei Waffengattungen jeweils Einzel- und Mannschaftswettbewerbe der Männer und der Frauen statt. Es werden zwölf Goldmedaillen vergeben.

Südkorea ist im Degen und Säbel im Einzel der Männer und Frauen sowie bei den Mannschaftswettbewerben vertreten. Die Florettfechterinnen und -fechter gehen nur im Einzel an den Start.

Die Säbelfechter, allen voran Oh Sang-uk, wollen sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft Gold gewinnen. Die Teammitglieder Gu Bong-gil und Kim Jung-hwan sind ebenfalls in Topform und in der Weltspitze vertreten. Es bestehen gute Chancen, dass unter ihnen in Tokio ein zweifacher Olympiasieger hervorgeht. Beachtenswert ist auch der letzte Olympia-Auftritt der Säbelfechterin Kim Ji-yeon, die in London die Goldmedaille gewann.