Tennisspieler Kwon Soon-woo verbessert Weltranglistenposition

Tennisspieler Kwon Soon-woo ist auf der am heutigen Montag bekannt gegebenen Weltrangliste um zwei Ränge, von Platz 71 auf Platz 69 vorgerückt. Damit hat er wieder seine bisher beste Platzierung vom März zurückerobert.





Kwon erreichte bei den Wimbledon Championships in London, die am Sonntag zu Ende gingen, die zweite Runde. Wimbledon-Sieger Novak Djokovic führt seit Februar letzten Jahres die Weltrangliste an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Daniil Medwedes und Rafael Nadal. Matteo Berretini, der in Wimbledon ins Finale kam, konnte von Rang neun auf Rang acht vorrücken.