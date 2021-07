Para-Skilangläuferin Seo Borami überraschend verstorben

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Para-Skilangläuferin Seo Borami ist gestorben. Das koreanische Paralympische Komitee teilte am Samstag mit, dass die Athletin in ihrem Haus gestorben sei. Die Todesursache sei womöglich ein Herzstillstand gewesen. Wie bekannt wurde, soll die Athletin schwanger gewesen sein.





Seo Borami war 2004 eine Treppe hinabgestürzt und war nach dem Unfall querschnittsgelähmt. Vier Jahre später begann sie mit dem Skilanglauf und wurde die erste südkoreanische Para-Skilangläuferin. 2016 gewann sie bei den nationalen Winter-Sportwettbewerben zwei Goldmedaillen. Im Jahr darauf holte sie bei demselben Wettkampf drei Siege. Die 35-Jährige ging bei den Winter-Paralympics 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang an den Start.





Seo wurde für die Sport-Reality-Show „Noneun Eonni (노는 언니)“ gecastet und hatte neulich die Aufnahmen für die Sendung am kommenden Mittwoch abgeschlossen. Auf dem Instagram-Account des Senders E-Channel äußerten Fans Bedauern über ihren plötzlichen Tod.