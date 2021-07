Juli als Monat der Comebacks

ⓒ SM Entertainment

Im Monat Juli wollen viele Stars neue Lieder veröffentlichen und so den Fans den Sommer versüßen.

Zuerst einmal hat die Solosängerin Taeyeon verkündet, am 6. Juli das Lied “Weekend” herausgeben zu wollen. Es ist ein Disco-Pop-Lied und kommt mit beschwingten Rhythmen daher. Man will einfach mal raus aus dem Alltag und wenigstens am Wochenende irgendwohin fahren, wo man sich frei bewegen kann. Taeyeon gilt bekanntlich als Sängerin, auf die man sich stets verlassen kann. Sie hat eine wirklich ausgezeichnete Stimme, alle ihre Lieder sind richtig klasse. Kein Wunder, dass die Fans schon sehr gespannt waren.

Am 13. Juli will dann die Sängerin Baek Ahyeon ihr fünftes Minialbum mit dem Titel “Observe” auf den Markt bringen. Sie hat bereits einige Fotos zum neuen Album gezeigt, und damit zusätzliche Erwartungen geschürt. Bislang hat die Künstlerin passend zum Sommer gute fröhliche Lieder veröffentlicht, daher rechnen die Fans auch dieses Mal fest mit guter Musik.

HA:TFELT will nach zehn Monaten wieder eine neue Single auf den Markt bringen. Sie hat schon am 30. Juni in ihrem offiziellen YouTube-Kanal einige Auszüge aus ihrem neuen Werk “Summertime” präsentiert.

Mitglieder von Boybands wollen im Monat Juli Solowerke vorstellen: Gyuhyun von Super Junior, Moon Jongup von BAP und D.O. von EXO wollen mit Sololiedern ihr Glück versuchen.