US-Magazin Time: Weeeklys “After School” bester Pop-Song 2021

ⓒ PlayM Entertainment

Das US-amerikanische Magazin Time hat am 1. Juli eine Liste mit Liedern veröffentlicht, die bis zum jetzigen Zeitpunkt die besten Pop-Songs des Jahres 2021 seien. Darunter befindet sich das Lied “After School” von Weeekly.

Time erklärte, dass das Lied im dritten Minialbum enthalten sei, also diese Girlgroup bislang nur zwei Alben auf den Markt gebracht habe, die Mitglieder aber bereits Superstars seien. Sie singen fröhliche Poplieder und gelten als aufstrebende Stars.

Wenn in der Schule die letzten Glockentöne zu hören sind, beginnt wohl die Freizeit. Das wird von den Girls mit “Ready, set, go! Feel it” gut zum Ausdruck gebracht. Was kann man nach der Schule alles unternehmen? Davon wissen sie ein Lied zu singen.

Das Lied kam auf Platz 21 der Billboard World Digital Song Sales Charts, und das US-Medium Forbes war ziemlich beeindruckt. Auch bei Spotify war das Lied beliebt, daher sollte man die Girls als Super Rookies genau im Auge behalten.