ⓒ WM Entertainment

Die Boygroup ONF zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Das US-amerikanische Medium Time hat wie schon erwähnt am 1. Juli auf der offiziellen Internetseite einen Bericht mit dem Titel „The Best K-Pop Songs of 2021 so far“ hochgeladen, darunter sind ONF mit dem Lied „Beautiful Beautiful“ zu finden. Es stammt vom ersten regulären Album, das im Februar veröffentlicht wurde.

In diesem Lied wird gesungen, dass das Leben eine einzige Kunst sei und wir sehr schön seien. Diese positive Botschaft sei eben in der jetzigen Situation sehr angemessen, so Time. Daher stellte sich gleich nach der Herausgabe des Liedes der Erfolg ein. Es kam auf den Spitzenplatz der einschlägigen Musiksendungen. Das Album verkaufte sich auch in den USA bestens. Es besetzte Spitzenränge von iTunes Top K-Pop Charts und Album Charts.