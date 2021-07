EXO _ Don’t fight the feeling

Wenn alles unter dem Licht seine Gestalt findet, beginnt die einsame Fahrt auf der Rennbahn





Man muss alles verlieren. You must admit it. Nur dann kann man die richtige Freiheit erlangen





Auch ok mit Rempeleien. Ich bin etwas anders, ich glaube daran





Was ist, wenn man mal von sich selbst überzeugt ist? Du darfst alles tun.





Ich vermisse dich, der du angstlos warst. Du bist vom Boden aufgestiegen





Warum duldest du nur? Deine Jugend, dein Stolz. Jetzt kannst du einfach verrückt sein.













해도 되다 dürfen

사용하다 benutzen, verwenden

사용해도 되다 benutzen dürfen

사용해도 돼? Darf ich benutzen?

전화통화 해도 돼? Darf ich telefonieren?

다 해도 돼 Du darfst alles tun