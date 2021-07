Jeong Jin-woon kehrt auf die große Leinwand zurück

ⓒ MYSTIC STORY

Jeong Jin-woon von 2AM wird nach Ableistung seines Militärdienstes im letzten Jahr wieder auf die große Leinwand zurückkehren.





Jeong übernimmt die Hauptrolle im Film „Only I Can See“ (inoffizielle wörtliche Übersetzung), der am 21. Juli in die Kinos kommen soll. Der offizielle englische Filmtitel wird noch diese Woche bekanntgegeben.





Beim neuen Film handelt es sich um eine Mischung aus Horror und Komödie über eine Filmproduktionscrew und ihre Begegnung mit dem Übernatürlichen. Regie führte dabei Im Yong-jae.