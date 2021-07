Konkurrenz in der Nachbarschaft

ⓒ Getty Images Bank

Gleich und Gleich gesellt sich gern? Das gilt in Korea ganz sicher für Geschäfte mit Kundschaft. Wenn es für ein Produkt irgendwo ein sehr gutes Geschäft gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in der Nachbarschaft gleichartige Geschäfte mit ganz ähnlichen Produkten angesiedelt sind. Oftmals sind sie zu speziellen Märkten zusammengeschlossen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Viel öfter aber findet man das auch im kleineren Rahmen, wenn man etwa unversehens in einer Straße voller Tteokbokki-Restaurants, Hochzeitsgeschäfte, Blumenläden oder Motorrad-Shops landet, ein gleichartiger Laden nach dem anderen. Ein typisch koreanisches Phänomen!