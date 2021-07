LOONA besonders in England beliebt

ⓒ BlockBerry Creative

Das neue Album von LOONA ist derzeit besonders in England sehr erfolgreich.

Am 6. Juli haben die Sängerinnen ihr viertes Minialbum auf den Markt gebracht und es kam gleich auf Platz 21 der Official Album Downloads Chart Top 100 von Großbritannien. Damit haben sie gleich drei Alben in diese Charts bringen können.

Aber nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Regionen der Welt sind die zwölf Girls gefragt. Das Album kam gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Worldwide Charts und auf Platz eins der iTunes Album Charts 36 verschiedener Regionen.

Das Musikvideo zum neuen Lied “PTT” aus dem neuen Album wurde binnen einer Woche über 30 Millionen mal gesehen. Nicht nur das, sie besetzten den Spitzenplatz von koreanischen Musiksendungen. Wenn man auf diesen Platz kommt, kann man ganz am Schluss der Sendung, das Lied noch einmal singen. Die Mitglieder von LOONA sagten, dass es ihr Wunsch gewesen sei, in einer Sendung gleich zweimal ihr Lied vortragen zu dürfen. Und dieser Traum ging mit dem neuen Album, bzw. neuen Song in Erfüllung.