Jeon Sang-gyu, Meister der Anfertigung von traditionellen Tuschpinseln

Das Viertel Insadong in Seoul ist bekannt für seine zahlreichen Kunstgalerien, seine Läden für traditionelles Kunsthandwerk und Antiquitäten. Auch finden sich hier viele Geschäfte mit traditionellen Tuschpinseln. Jeon Sang-gyu ist ein Meister der Anfertigung von Tuschpinseln, ein Piljang und immaterielles Kulturgut Nr. 5 der Stadt Seoul. In Insadong betreibt er mit seinem Sohn eine Werkstatt, die auch von Kunden von weit her aufgesucht wird.

Meister Jeon Sang-gyu legt besonders großen Wert auf ein gutes Material. Er verwendet bevorzugt Borsten von weißen Ziegen. Die von ihm angefertigten Pinsel haben deshalb die Bezeichnung „Baekmopil“, was übersetzt so viel wie „Pinsel aus weißem Haar“ bedeutet. Bekannt und berühmt ist Meister Jeon für seine Pinsel für lateinische Buchstaben, die er für Kunden aus dem Ausland entwickelt hat.