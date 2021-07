BTS tritt mit neuem Lied in US-Talkshow von Jimmy Fallon auf

ⓒ Big Hit Music

Die K-Pop-Boyband BTS ist in der letzten Woche in der beliebten US-amerikanischen Tonight Show mit Jimmy Fallon aufgetreten.





In der Talkshow führte die Gruppe zum ersten Mal im Fernsehen ihre neue Veröffentlichung „Permission to Dance“ auf. Das neue Lied erschien letzte Woche und stürmte in nahezu 100 Regionen der Welt die Spitze der Top Songs Charts von iTunes.





Auf YouTube hat derweil ihr Musikvideo zu „Boy With Luv (feat. Halsey)” mit dem Überschreiten der 1,3-Milliarden-Marke bei den Aufrufen einen weiteren Meilenstein erreicht.