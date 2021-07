ⓒ Double A Entertainment

Schauspielerin Sung Yu-ri und ehemaliges Mitglied der Girlgroup Fin.K.L erwartet Zwillinge.





Sie veröffentlichte im Internet einen handgeschriebenen Brief an ihre Fans, in dem sie ihre Schwangerschaft bekanntgab. Ihre Agentur bestätigte die Meldung.





2017 hatte Sung den Profigolfer Ahn Sung-hyun geheiratet.