Entlang der Sinbundang-U-Bahn Linie: Von Gangnam bis Cheonggyesan

Die Sinbundang-U-Bahn-Linie, die dunkelrote Linie, ist erst ein paar Jahre alt. Sie führt von der Station Gangnam in südlicher Richtung bis in die Provinz Gyeonggi-do. Unser heutiger Ausflug führt uns durch Gangnam, wo sich bestens shoppen lässt, ins Kukkiwon, wo sich alles um Taekwondo dreht, in den Bürgerpark von Yangjae, wo man sich vom Großstadttrubel entspannen kann, zu den alten Königsgräbern Heolleung und Illeung, wo man inmitten wunderschönder Landschaft in die Vergangenheit Koreas eintauchen kann, und in den Botanischen Garten Singu, wo man die Pflanzenwelt Koreas entdecken kann.