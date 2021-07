Südkoreas Medaillenchancen: Fußball

Südkorea hat bei den Olympischen Spielen in London vor neun Jahren im Fußball Bronze gewonnen. Daher ist ein Medaillengewinn im Fußball kein bloßer Traum. Wegen der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 wurde auch die Altersgrenze für das olympische Fußballturnier angepasst. Den Regularien zufolge dürfen mit Ausnahme von drei Profis die teilnehmenden Spieler nicht älter als 23 Jahre sein, aber diesmal liegt die Altersgrenze bei 24 Jahren. Unter den jungen Spielern ist der Leistungsunterschied nicht so groß, und deshalb kommt es im olympischen Fußball auch häufig zu unerwarteten Ergebnissen. Zudem wird die Teilnahme vieler europäischer Fußballnationen aufgrund der kontinentalen Verteilung der teilnehmenden Nationen eingeschränkt, so dass Südkorea auch deshalb auf ein gutes Ergebnis hoffen kann.

Am diesmaligen olympischen Fußballturnier nehmen aus Europa lediglich die vier Länder, Rumänien, Frankreich, Spanien und Deutschland, teil. Deswegen wird im Inland auch ein mögliches gutes Ergebnis für Südkorea im Fußball prognostiziert.

Die südkoreanische Fußballolympiamannschaft unter Trainer Kim Hak-beom hat sich mit dem Sieg bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2020, die im Januar 2020 in Thailand stattfand, das Ticket für Olympia in Tokio gesichert. Damit nimmt Südkorea als erstes Land in der Welt seit den Spielen 1988 in Seoul neunmal in Folge am olympischen Turnier teil.