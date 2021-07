Südkoreas Medaillenhoffnung: Taekwondo, Judo

Die Judo-Auswahl setzt sich zum Ziel, das Versäumnis, in Rio erstmals seit 16 Jahren die Goldmedaille verpasst zu haben, zu beheben.

Ein Teilnehmer aus einem anderen Land wurde positiv auf das Coronavirus getestet, sodass der südkoreanische Judoka Lee Sung-ho in der Gewichtsklasse 81 Kg noch im letzten Moment einen Startplatz bekommen hat. Erstmals nach 13 Jahren, seit 2008 in Peking, sind damit südkoreanische Männer und Frauen im Judo in allen Gewichtsklassen vertreten.

An Ba-ul in der 66kg Gewichtsklasse und Cho Gu-ham in der 100 kg Gewichtsklasse werden die größten Chancen auf die Goldmedaille nachgesagt. An Ba-ul belegte in Rio den zweiten Platz. Cho Gu-ham ist Weltmeister von 2018. Cho stoppte ihn bei den Sommerspielen in Rio eine Muskelverletzung, die er sich kurz vor dem Turnier zugezogen hatte. In Tokio möchte er sein erstes Gold gewinnen. An Chang-rim, der in der Gewichtsklasse 73 kg antritt, zählt ebenfalls zu den Favoriten.

Zu beachten ist auch Kim Won-jin in der 60 kg Gewichtsklasse. Kim gewann im Januar Gold bei den Masters in Doha. Nach dem Wettkampf erfuhr er vom Tod seines Vaters und weinte bitterlich. Er möchte seinem verstorbenen Vater eine Olympiamedaille widmen und trainiert sehr hart dafür.