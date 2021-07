Südkoreas Medaillenhoffnung: Ballsportarten der Damen

Der Damen-Handball war früher eine erfolgreiche olympische Sportart für Südkorea. Südkoreanische Handballerinnen gewannen 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona die Goldmedaille, 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney und 2004 in Athen die Silbermedaille. Seitdem war man vom olympischen Medaillengewinn weit entfernt, und damit ließ auch das Interesse der südkoreanischen Sportfans am Handball nach.

Bei den Spielen 2016 in Rio schied die südkoreanische Mannschaft in der Gruppenphase aus. Sie gewann aber alle fünf Spiele des asiatischen Olympia-Qualifikationsturniers im September 2019 und sicherte sich das Ticket für Tokio. Damit hat Südkoreas Damen-Handball weltweit als erster im Herren- und Damen-Handball zusammen zum zehnten Mal in Folge die Olympia-Teilnahme geschafft.

Die südkoreanische Mannschaft spielt schon lange zusammen, so dass ein gut organisiertes Zusammenspiel möglich ist. Zudem sei sie auch mit dem Ergebnis der Gruppenauslosung nicht unzufrieden. Südkorea ist zusammen mit den Niederlanden, Norwegen, Japan, Angola und Montenegro in Gruppe A. Wenn Südkorea Angola und Japan schlagen kann, kann es als Gruppenvierter ins Viertelfinale vorstoßen. In diesem Fall muss Südkorea jedoch im Viertelfinale gegen den Sieger der Gruppe B antreten. Daher könne für Südkorea der Medaillengewinn noch sicherer sein, wenn es auch in der Gruppenphase entweder Norwegen oder die Niederlande noch besiegen kann.