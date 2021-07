Fingerloser südkoreanischer Alpinist besteigt alle 14 Achttausender

ⓒ YONHAP News

Ein südkoreanischer Alpinist ohne Finger hat es geschafft, alle 14 Achttausender zu besteigen.





Kim Hong-bin erreichte mit seiner Truppe am Sonntagnachmittag um 16.58 Uhr (Ortszeit) den Gipfel des 8.047 Meter hohen Broad Peak im Himalaya, des zweithöchsten Bergs der Erde. Kim ist der erste Bergsteiger mit einer Behinderung, der siebte Koreaner und weltweit der 44. Alpinist, der alle 14 Achttausender erklommen hat.





Das Team verließ am 14. Juli das Basislager. Zwei Tage später erreichte es Camp drei in 7.100 Meter Höhe. Wegen starker Schneefälle startete die Truppe nach einer kurzen Pause am 17. Juli von Camp vier und bestieg den Gipfel 18 Stunden ohne Pause über die 1,8 km lange westliche Route.





Kim Hong-bin hatte 2006 beschlossen, alle Achttausender zu bezwingen. Nun ist er, 15 Jahre später, am Ziel angekommen.





Der 56-Jährige hatte sich als professioneller Bergsteiger während seiner Tour 1991 auf dem Denali in Alaska eine so schwere Erfrierung zugezogen, dass alle Finger amputiert werden mussten. Einige Zeit war er verzweifelt, war dann aber wieder voller Tatendrang. Mit Spezial-Handschuhen und einer Seilklemme stieg er wieder auf die Berge. Anfang 2009 komplettierte er mit dem Mount Vinson in der Antarktis seine Sammlung der „Seven Summits“, der höchsten Berge aller Kontinente und stellte diesmal mit seiner Bezwingung aller Achttausender unter Beweis, dass Menschen keine Grenzen gesetzt sind.