Weitere südkoreanische Olympia-Teilnehmer in Tokio eingetroffen

Eine weitere Gruppe des südkoreanischen Olympia-Teams ist heute in Tokio eingereist. Zur Delegation, die heute in Tokio eintraf, zählen unter anderem die Bogenschützen.





Die südkoreanischen Bogenschützinnen und -schützen hatten bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro alle vier Goldmedaillen, die vergeben wurden, gewonnen. In Tokio wollen sie in allen fünf Wettbewerben, einschließlich des neu eingeführten Mixed Gender Events, gewinnen. Die Teams im Fechten, Schwimmen und Geräteturnen haben ebenfalls nach ihrer Ankunft heute in Japan mit dem Anpassungstraining begonnen. Schwimmer Hwang Sun-woo, der erstmals bei Olympischen Spielen an den Start geht, wurde zum Fahnenträger der südkoreanischen Mannschaft bestimmt.





Das olympische Segelteam war zuerst nach Japan gereist, gefolgt von der olympischen Fußballmannschaft unter Trainer Kim Hak-bum, die am Samstag in Tokio eintraf. Sportschütze Jin Jong-oh, dreifacher Olympiasieger erreichte Tokio gestern am Sonntag.





Morgen am Dienstag wird ein weiterer Teil der Olympiamannschaft nach Tokio reisen. Mit an Bord sind unter anderem das Volleyball-Team der Frauen mit Topspielerin Kim Yeon-koung, die mit Hwang Sun-woo zur Fahnenträgerin bestimmt wurde. Das Taekwondo-Team wird übermorgen am Mittwoch auf dem Weg zu den Spielen in Japan verabschiedet. Die Gewichtheber und das Frauen-Handballteam folgen am Donnerstag. Die Baseball-Auswahl reist am Montag nächster Woche nach Tokio. Die Mannschaft trägt drei Tage nach ihrer Ankunft in Japan das erste Spiel gegen Israel aus. Das Golfteam der Frauen wird etwas später, am 31. Juli, in Japan erwartet. Das Golfturnier, zu dem Topspielerinnen wie Ko Jin-young und Kim Hyo-joo antreten beginnt am 4. August.