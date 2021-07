Südkoreas Fußballer haben laut Wettanbietern gute Chancen aufs Olympia-Viertelfinale

ⓒ Getty Images Bank

Europäische Wettanbieter sehen für die olympische Fußballmannschaft Südkoreas hohe Chancen, als Gruppenerster ins Viertelfinale einzuziehen.





Beim führenden britischen Wettanbieter Paddy Power sind in der Gruppe B die Ausschüttungsquoten für Südkorea mit 10/11 am niedrigsten, gefolgt von Neuseeland mit 3/1 und Rumänien mit 10/3. Honduras verzeichnete die höchste Ausschüttungsquote von 6/1. Dem zentralamerikanischen Land werden damit die geringsten Chancen auf einen Gruppensieg zugetraut.





Der südkoreanische Olympiakader spielt in der Gruppenrunde zuerst gegen Neuseeland, danach gegen Rumänien und zuletzt gegen Honduras.





Südkorea ist das neunte Mal in Folge bei einem olympischen Fußballturnier dabei. Ziel ist es, in Tokio mindestens die Bronzemedaille zu gewinnen. Bei den olympischen Spielen 2012 in London gewann Südkorea im Fußball Bronze, 2016 in Rio de Janeiro stieß die damalige Auswahl bis ins Viertelfinale vor.





Laut den Quoten werden Spanien die größten Chancen auf die Goldmedaille eingeräumt, gefolgt von Frankreich und Brasilien. Gastgeber Japan, der mit Heimvorteil spielt, wurde Platz vier und Südkorea Platz sieben vorausgesagt.