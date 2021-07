„Fandustry“ oder Fanartikel-Industrie wird zum wichtigen Wirtschaftsfaktor

ⓒBig Hit Entertainment

Mit der anhaltenden Popularität von K-Pop erwachsen für Südkorea im Geschäft im Fanartikeln neue Chancen. Jedoch müssen die Grundlagen ausgebaut werden, damit Südkorea in der „Fandustry“ führend werden kann.





„Fandustry“ oder Fan-Industrie setzt den Konsum von Produkten voraus, die in Verbindung stehen mit dem Star, den man verehrt. Kriterien wie Qualität oder Preis sind nachrangig. Der Fandom-Konsum umfasst den Kauf von Merchandising-Produkten von Idol genannten Stars, Fanclub-Aktivitäten, Aktivitäten auf Community-Plattformen der Fangemeinde und Konzertbesuche.





Die Fan-Industrie ist durch die Fandom-Kultur entstanden, das auffälligste Merkmal von K-Pop. Laut Daten der koreanischen Stiftung für internationalen Austausch gibt es nach Stand September 20.000 Hallyu-Fanclubs. Die Zahl der weltweiten Fans der koreanischen Welle, oder Hallyu, übersteigt 100 Millionen. Das Volumen dieses Marktes beträgt nahezu acht Billionen Won.





Start-ups der Fan-Industrie wachsen im Gleichschritt mit der größer werdenden Beliebtheit der koreanischen Popkultur. Auffällig sind sogenannte Fandom-Plattformen. Die globale K-Pop Fandom-Plattform „Whosefan“ des Start-ups Hanteo Global verzeichnet über sechs Millionen Mitglieder. Eine andere Fandom-Plattform „Starplay“ konnte in zwei Jahren 4,5 Millionen Mitglieder gewinnen.

Zum Wachstum der Fan-Industrie hat die K-Pop-Gruppe BTS besonders stark beigetragen. BTS zählen bereits zum Kreis der Weltstars und die Begeisterung für die Band lässt nicht nach.

In den am Dienstag veröffentlichten aktuellen Billboard Artist 100 Charts sind BTS nach dem Charterfolg von „Butter“ auch mit „Permission to Dance“ auf die Spitzenposition gekommen.