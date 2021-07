Südkorea ächzt unter Hitzewelle

ⓒYONHAP News

Eine Hitzewelle erfasst ganz Südkorea. Landesweit werden Hitzewarnungen ausgegeben. Experten schließen nicht aus, dass dieser Sommer noch heißer wird als der Rekordsommer 2018.





Eine sogenannte Hitzekuppel ist für die große Hitze auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich. Laut dem Wetteramt war auch die Rekordhitze von 2018 auf ein solches Wetterphänomen zurückzuführen, bei dem heiße Luft durch einen Hochdruck festgehalten wird. Wie damals sei auch diesmal die obere Schicht der Atmosphäre in Hitze gehüllt. Es sei jedoch noch zu früh, um zu beurteilen, ob dies langfristig Einfluss auf das Sommerklima haben werde. Voraussetzung für eine extreme Hitze sei die Dauerhaftigkeit. Momentan könne man jedoch nicht sagen, ob es über einen längeren Zeitraum so heiß bleiben werde. Die Temperaturen seien dennoch sehr hoch und es sei besondere Vorsicht geboten.





Seit einigen Jahren wird es im Sommer in Korea immer wärmer. In den 48 Jahren von 1973 bis 2020 gab es im Durchschnitt jährlich 10,1 Tage mit großer Hitze. In den zehn Jahren von 2011 bis 2020 nahm die Zahl der Hitzetage auf 14 zu. Auch die Zahl der tropischen Nächte stieg von 5,7 auf neun.





Damit es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt, hat die Regierung entschieden, drei Reaktoren, deren Wartung abgeschlossen wurde, frühzeitig wieder in Betrieb zu nehmen.





Bisher läuft die Stromversorgung normal. Nach Stand von Mittwoch betrug die Reserveleistung 7 GW und die Reservequote 7,6 Prozent. Eine Reserveleistung von über 5,5 GW wird als unproblematisch eingestuft. Um für eventuelle Störungen des Generators oder Extremtemperaturen gewappnet zu sein, müssen jedoch 10 GW und eine entsprechende Reservequote von zehn Prozent sichergestellt werden. Die Regierung hat zusätzlich Reserven mit einer Kapazität von 8,8 GW sichergestellt. Die Unternehmen sind aufgefordert, die Stromnachfrage zu regulieren.