Südkoreas Medaillenchancen: Turnsport, Schwimmen

Als Teilnehmer des Mannschaftsmehrkampfes der Männer im Geräteturnen wurden zunächst Rhyu Seong-hyeon, Yi Jun-ho und Kim Han-sol ausgewählt. Dem Olympiasieger Yang Hak-seon, der als ein Symbol des koreanischen Geräteturnens gilt, gelang noch mit großer Mühe die Olympia-Teilnahme. Yang litt nach den Spielen 2012 in London unter einer Achillessehnen- und Oberschenkelverletzung und konnte deshalb nicht an den Spielen 2016 in Rio teilnehmen. Auch beim diesmaligen Wettbewerb für die Auswahl der Olympia-Teilnehmer konnte er wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkelmuskel seine Technik nicht richtig zeigen. Der Turnverband machte es zur Bedingung seiner Olympia-Teilnahme, dass er die nach ihm benannte Technik beherrschen kann. Yang trainierte im Nationalen Trainingszentrum in Jincheon, schickte dem Verband sein Trainingsvideo und konnte sich schließlich dem Olympia-Team anschließen und Mitglied des Mannschaftsmehrkampfes werden.

Der Weltranglistenerste im Sprung ist gegenwärtig der Südkoreaner Shin Jae-hwan. Er hat als Einzelkämpfer das Ticket nach Tokio geholt und wird in Tokio im Sprung um Gold kämpfen. Im Geräteturnen der Frauen werden Yi Yun-seo und Yeo Seo-jeong als Einzelkämpfer auf die olympische Bühne gehen. Yeo ist die Tochter von Yeo Hong-cheol, der bei den Spielen 1996 in Atlanta im Sprung die Silbermedaille gewann und bei den Spielen in Tokio bei KBS als Kommentator im Turnsport zum Einsatz kommt.

In der Rhythmischen Sportgymnastik und im Trampolinturnen konnte sich kein südkoreanischer Athlet einen Startplatz sichern. Nun gehen wir zum Schwimmen über.