Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Die Corona-Pandemie ist noch in vollem Gange, aber die diesjährige Urlaubszeit hat begonnen. Unter den Unternehmen findet derzeit der Begriff ´Workation´ Verbreitung. Workation ist ein Kunstwort, dass aus den beiden englischen Begriffen Work, Arbeit, und Vacation, Urlaub, zusammengesetzt ist. Wegen der lange anhaltenden Corona-Pandemie ist die Home-Office-Arbeit alltäglich geworden, und so kann man bei Workation an einen Urlaubsort fahren und dort der beruflichen Tätigkeit nachgehen. Bei Workation handelt es sich also um eine Verschmelzung von Arbeit und Urlaub. Es sind meistens IT-Unternehmen und Startups, die aktiv Workation einführen. Ihre Arbeit hat die Eigenschaft, dass sie leicht kontaktlos bzw. online erledigt werden kann. Zudem ist bei ihnen bereits seit Beginn der Corona-Pandemie die Home-Office-Arbeit allgemein üblich, so dass die Einführung von Workation vergleichsweise leicht und reibungslos erfolgen kann. Solche Unternehmen empfehlen ihren Mitarbeitern das Arbeitsmodell sogar und leisten finanzielle Unterstützung. Denn die Mitarbeiter können durch Workation ihre Arbeitseffizienz erhöhen, indem sie sich an einem schönen Urlaubsort auf die Arbeit konzentrieren und dabei auch erholen. Weil sie sich an einem anderen Ort außerhalb der Hauptstadtregion mit großer Infektionsgefahr aufhalten, kann dadurch auch die Corona-Ausbreitung eingedämmt werden. Das Unternehmen Line Plus, eine Mobile-Plattform von Naver, hat in diesem Monat mit einer flexiblen Arbeit für einen Monat begonnen, so dass sich interessierte Mitarbeiter länger als einen Monat in einer von der Hauptstadtregion weit entfernten Region wie Jeju und Gangneung aufhalten und dort arbeiten können. Ein Startup für KI-Buchhaltung gewährte im vergangenen Monat allen Mitarbeitern zwei Wochen Sonderurlaub und ermöglichte ihnen auch eine zusätzliche Workation-Woche.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass ab diesem Monat Fluggäste, die über den Flughafen Kimpo zur Insel Jeju fliegen, am Flughafen Jeju ihr Gepäck nicht abzuholen brauchen und gleich zum Hotel fahren können. Das Ministerium für Land und Verkehr und die Koreanische Flughafengesellschaft gaben am Mittwoch dieser Woche bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit sechs einheimischen Fluggesellschaften wie Korean Air einen neuen Gepäck-Lieferservice starten. Wenn man bis 18 Uhr am Vortrag des Reiseantritts auf der Homepage des für den Service zuständigen Frachtbeförderers die erforderlichen Daten eingibt und den Lieferauftrag abschickt, holt der Betrieb das Gepäck ab und liefert es zum Hotel. Der Service beginnt am 26. Juli. Künftig können unter Berücksichtigung der Kundenvorlieben und Nutzungsrate weitere Start-Flughäfen für den Service ausgewählt werden. Die Servicekosten betragen für gewöhnliche Reisekoffer 15.000 Won, umgerechnet rund 13 US-Dollar pro Stück und für große Gepäckstücke wie Golftasche oder Fahrrad rund 17 Dollar pro Stück. Das Ministerium für Land und Verkehr hat vor, nach einem einjährigen Probeprojekt die Betriebsdaten zu analysieren und danach die Entscheidung dafür zu treffen, ob der Service auf alle inländischen Fluglinien erweitert werden soll. Viele Netzbürger zeigten schon positive Reaktionen auf den geplanten Service und wollen gerne davon Gebrauch machen, wenn sie nach Jeju fliegen.





Viele Netzbürger klickten auch die Nachricht über das Forschungsergebnis an, dass zwei von drei südkoreanischen Senioren nicht ausreichend Eiweiß einnehmen. Nach dem Korea Food Forum, kurz KOFRUM, hat ein Forscherteam unter der Leitung von einer Allgemeinmedizinerin die Eiweißeinnahme von 15.639 Erwachsenen analysiert. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen unterteilt, die Gruppe der Jüngeren in der Altersgruppe zwischen 19 und 39 Jahren, die Gruppe der Menschen mittleren Alters in der Altersschicht zwischen 40 und 64 Jahren und dann in die Seniorengruppe über 65 Jahren. Die durchschnittliche tägliche Eiweißzufuhr der südkoreanischen Erwachsenen beträgt bei Männern 83,6 Gramm und bei Frauen 59,9 Gramm. Bei Männern sind es 45,9 Gramm tierisches Eiweiß, und bei Frauen liegt dieser Wert bei 29,9 Gramm. Bezogen auf das Normalgewicht benötigt der Körper jeden Tag rund 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm. Das heißt, ein Erwachsener mit 60 Kilogramm Körpergewicht sollte 60 Gramm Eiweiß am Tag einnehmen. Der empfohlene Tagesbedarf an Eiweiß im Inland liegt bei 0,91 Gramm pro Kilogramm. In den letzten Jahren ist die Menge des von den südkoreanischen Bürgern eingenommenen Eiweißes zwar gestiegen, es gibt aber noch viele Menschen, bei denen der empfohlene Tagesbedarf an Eiweiß nicht gedeckt wird. Eine von drei Personen aus der Gruppe der jüngeren Menschen und zwei von drei Senioren nehmen weniger Eiweiß zu sich als empfohlen. Es ist ratsam, dass man zu jeder Mahlzeit eine ähnliche Menge Eiweiß einnimmt. Wenn man 60 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nimmt, ist es ideal, zu jeder der drei Mahlzeiten jeweils 20 Gramm Eiweiß einzunehmen. Bei der diesmaligen Forschung zeigte das Verhältnis der Eiweißzufuhr zu jeder Mahlzeit einen großen Unterschied. Die koreanischen Erwachsenen nehmen beim Abendessen fast doppelt so viel Eiweiß ein wie beim Frühstück. Zudem sind Senioren bei der Eiweißeinnahme bei allen drei Mahlzeiten auf pflanzliches Eiweiß wie aus Getreide angewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die niedrige Eiweißzufuhr bei koreanischen Senioren eine Ursache für die Zunahme der Zahl der unter Sarkopenie, dem degenerativen altersbedingten Abbau der Skelettmuskulatur, leidenden Senioren sein kann.