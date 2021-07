Olympische Spiele in Tokio (23.7. - 8.8.)

ⓒ YONHAP News

Willkommen zu den Olympischen Sommerspielen von 2020! Mit einem Jahr Verzögerung, wie jede und jeder weiß, und mit mehr Widerstand der eigenen Bevölkerung als jemals zuvor, die von den Veranstaltungen und von jeglichem Kontakt zu den Athletinnen und Athleten ausgeschlossen ist. In den kommenden zwei Wochen wird sich zeigen, was am Ende überwiegt: wirkungslos abprallende Kritik am selbstherrlichen Olympia-Konzept des IOC, durch aufgeschreckte Sponsoren vorangetriebene, längst überfällige IOC-Reformen, oder das fröhliche, weltweite Feiern des wichtigsten Sportfestes auf unserem Planeten. Oder alles zusammen? Wenn schon Pandemie, dann darf sie ruhig auch etwas Nützliches bewirken.