Seventeen _ Ready to love

Nachdem ich dich getroffen habe, sind meine Gefühle gewachsen





Unser Verhältnis kann nicht nur auf einem freundschaftlichen Niveau bleiben





Ich empfinde zum ersten Mal so ein schnelles Wachstumstempo meiner Gefühle. Ich habe diese Geschwindigkeit nicht erwartet





I’m ready to love, Sag es mir Can we Stay together





Meine Gefühle neben dein Forever, Ich neben dir Forever





Auf die andere Seite der Welt Run away. Halte meine Hand weiter Run away













나에게, 내게 mir

너에게, 네게 dir





말하다 sagen

말해주다 jemanden bitten, etwas zu sagen

이름을 말해줘 Sag mir deinen Namen.

성함을 말해주세요 Nennen Sie mir Ihren Namen