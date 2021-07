Together Again, K-Pop Concert fand erfolgreich statt

Am 17. Juli konnte man das Konzert „Together Again, K-Pop Concert“, das vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus unterstützt wurde, online sehen.

Eigentlich war ein Offline-Konzert geplant gewesen. Aber dann kam eine vierte Pandemie-Welle und alles musste wieder umgestellt werden. Die Sänger versammelten sich in der Veranstaltungshalle im Olympiapark, das Publikum konnte dann die Idole aus der ersten Reihe zu Hause anfeuern. Die Anwesenden mussten sich natürlich strikt an die Corona-Auflagen halten.

Auf die Bühne traten große Sänger wie NCT Dream, BTOB, Brave Girls, Baek Ji-young, Oh My Girl, Momoland, ONF, Rocket Punk und weitere. Es waren insgesamt 24 Teams.

In der Halle waren so viele Kameras installiert, dass es dem Zuschauer so vorkam, als sei er vor Ort. Die Fans waren vollauf zufrieden mit dem Konzert.