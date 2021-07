ⓒ Big Hit Music

Die US-amerikanische Zeitung „Washington Post“ hat am 17. Juli auf ihrer Startseite der offiziellen Homepage die Frage gestellt: Wie konnte der K-Pop die Welt erobern? Oder besser gesagt, man konnte den Bericht mit dem gleichnamigen Titel vom 14. Juli lesen.

„Washington Post“ schrieb, dass beeindruckende Melodien und Choreographien, tolle Musikvideos und Aktivitäten auf sozialen Netzwerken die Gründe für den Riesenerfolg seien.

Sogenannte Hook-Songs sorgen dafür, dass man den Refrain auch nach einmaligem Hören einfach nicht wieder vergessen kann. Als Beispiel wurden “Tell me” von Wondergirls und “Sorry Sorry” von Super Junior genannt. Diese Worte werden fortwährend im Lied gesungen, so dass man immer wieder mitsingen muss.

Es gibt sogenannte Point-Bewegungen, also Tanzbewegungen, die genau zum Rhythmus passen und leicht nachgetanzt werden können. Wenn man ein bestimmtes Lied hört, muss man also gleich an die entsprechenden Bewegungen denken und mittanzen.

Die K-Pop-Stars nutzen aktiv soziale Netzwerke, um mit ihren Fans zu kommunizieren. Das sei ein entscheidender Faktor. Die Fans sind im Internet so gut organisiert, dass sie ihre Idole bestens unterstützen können.