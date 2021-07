Kwon Eunbi will Japan-Debüt von Rocket Punch unterstützen

ⓒ woollim entertainment

Die koreanische Girlgroup Rocket Punch will am 4. August in Japan offiziell debütieren. Sie arbeiten daher fleißig an ihrem Debütalbum “Bubble Up!”. Es stellte sich heraus, dass die Sängerin Kwon Eunbi, die früheres Mitglied von IZ*One ist und in Japan bereits über eine breite Fanschicht verfügt, Rocket Punch unter die Arme greifen will.

Denn sie hat an einem Lied im neuen Album mitgearbeitet. Kwon Eunbi hatte schon als IZ*One-Mitglied Lieder selbst produziert. Aber es ist das erste Mal, dass sie an einem Lied von Sängerkollegen mitwirkt.

Wie die Zusammenarbeit aussieht, werden wir in Kürze selbst herausfinden können.