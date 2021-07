BTS haben in den USA die meisten CDs verkauft

ⓒ Big Hit Music

Welche CD von welchem Künstler wurde in den USA in der ersten Jahreshälfte am meisten gekauft?

Billboard berichtete am 13. Juli, dass BTS von allen Musikern die meisten CD-Verkäufe in Amerika registriert haben: 573.000 Exemplare.

Wenn man die LPs und Kassetten noch mitzählt, hat Taylor Swift die höchste Zahl, und danach kommen die Koreaner.

Weil die Koreaner so beliebt sind, werden sie am Event “Global Citizen LIVE” teilnehmen. Die Organisation Global Citizen setzt sich für die globale Armutsbekämpfung ein und will am 13. Juli einen Event austragen. Neben BTS werden noch Andrea Bocelli, Billie Eilish, Coldplay, Duran Duran, Ed Sheeran, Hugh Jackman, Usher, Shawn Mendes, The Weekend und weitere renommierte Stars mitmachen. Der Event soll am 25. September stattfinden. Genauere Angaben werden noch bekannt gegeben.