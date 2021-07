Olympia in Tokio: Südkoreas Bogenschützen werden Favoritenrolle gerecht

ⓒ YONHAP News

Am vierten Tag der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio hat Südkorea im Bogenschießen der Männer Mannschaftsgold gewonnen. Das Finale im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio gewannen die Bogenschützen (Kim Je-deok, Oh Jin-hyek und Kim Woo-jin) gegen ihre Gegner aus Taiwan (Tang Chih-chun, Wei Chun-heng und Deng Yu-cheng) mit 6:0. Bronze ging an den Gastgeber Japan.





Die südkoreanischen Bogenschützen konnten damit den Mannschaftstitel von Rio verteidigen. Kim Woo-jin hatte auch damals schon mit der Mannschaft Gold gewonnen. Oh Jin-hyek ist Olympiasieger im Einzel von London.





Der Jüngste im Team, Kim Je-deok, ist zweifacher Goldmedaillenträger der Olympischen Spiele in Tokio. Zuvor gewann er Samstag das Mixed Event mit Teamkollegin An San. Der 17-Jährige ist der bisher jüngste Olympiasieger im Bogenschießen.





Nach der von An San und Kim Je-deok im Mixed-Wettbewerb erkämpften ersten Goldmedaille für Südkorea gewannen außerdem die Bogenschützinnen am Sonntag Mannschaftsgold. Das Finale gegen das Russische Olympia-Team gewannen sie mit 6:0. Damit gewannen südkoreanische Bogenschützinnen bereits das neunte Mal in Folge den olympischen Mannschaftswettbewerb.

Alle drei Bogenschützinnen des südkoreanischen Teams, An San, Jang Min-hee und Kang Chae-young, waren das erste Mal bei olympischen Spielen dabei. Sie zeigten jedoch keinerlei Nervosität auf der großen Bühne. Die Stimmung war locker und heiter, die sportliche Leistung überragend. Die südkoreanische Auswahl besiegte im Viertelfinale Italien mit 6:0 und zwang Belarus im Halbfinale mit 5:1 in die Knie. Auch das Finale war perfekt ohne einen einzigen Satzverlust. Im Mannschaftswettkampf im Bogenschießen wird ein Satzgewinn mit zwei Punkten und ein Unentschieden mit einem Punkt gewertet.





Die Jüngste im Team, An San, wurde die erste zweifache Goldmedaillistin Südkoreas bei den Sommerspielen in Tokio. Am 30. Juli möchte die 20-Jährige auch im Einzel der Damen Gold gewinnen. Sollte sie dieses Ziel erreichen, wäre sie die erste dreifache Goldmedaillistin im Bogenschießen. Die Chancen stehen nicht schlecht. In der ersten Runde, der Ranking-Round, verbesserte die Südkoreanerin mit 680 Punkten den olympischen Rekord und untermauerte damit ihre Favoritenrolle. An San hatte es mit dem dritten Platz in der nationalen Qualifikation knapp in die Auswahl geschafft. Sie zeichnet sich durch eine besondere mentale Stärke aus.





Die Kapitänin der Mannschaft, Kang Chae-young, konnte die Enttäuschung darüber, bei den Sommerspielen 2016 in Rio nicht dabei gewesen zu sein, überwinden. Die 25-Jährige war damals zwar Weltranglistenerste, hatte aber bei der nationalen Vorausscheidung nur den vierten Platz belegt und war damit nicht in die Auswahl gekommen.





Die überragenden Leistungen der südkoreanischen Bogenschützinnen und -schützen sind auf eine faire Konkurrenz untereinander und ein systematisches Training mit bewährten Trainingsmethoden zurückzuführen. Darüber hinaus hatten die Bogenschützen in Vorbereitung auf Olympia seit Mai ein Spezialtraining unter realen Bedingungen durchgeführt. Um die Athleten an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen, wurde im Sportlerdorf in Jincheon der Yumenoshima Park Archery Field in Tokio nachgebildet. Die Bogenschützen wurden durch Sound-Effekte wie Applaus oder Zurufe der Zuschauer an die erwartete Geräuschkulisse gewöhnt und es wurde eine Live-Stimmung erzeugt. Vor dieser Kulisse absolvierten sie jeden Tag intensive Trainingseinheiten, einschließlich mentalen Übungen.