Olympia in Tokio: Schwimmer Hwang Sun-woo erreicht 200m-Freistil-Finale

Hwang Sun-woo, der neue Star des südkoreanischen Schwimmsports, hat über 200-Meter-Freistil das Finale erreicht.





In 1:45,53 Minuten schwamm der 18-Jährige im Aquatics Centre in Tokio als Sechster von 16 Teilnehmern souverän ins Finale. Nach Park Tae-hwan ist es das erste Mal seit neun Jahren, dass ein Koreaner in einem olympischen Schwimm-Finale startet.





In den Vorläufen am Sonntag war Hwang Sun-woo mit Bestzeit in die nächste Runde gekommen. Mit 1:44,62 Minuten war er als einziger unter 1:45,00 Minuten geblieben. Der 18-Jährige verbesserte damit den elf Jahre alten nationalen Rekord, den Park Tae-hwan bei den Asienspielen in Guangzhou aufgestellt hatte, um 0,18 Sekunden. Hwangs bisherige persönliche Bestmarke war der Junioren-Weltrekord von 1:44,96 Minuten gewesen, den er im Mai bei der nationalen Qualifikation auf Jeju aufgestellt hatte. Diesen konnte er innerhalb von nur zwei Monaten um 0,34 Sekunden verbessern.