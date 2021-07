BTS zu Gast in der Live Lounge von BBC Radio 1

ⓒ Big Hit Music

Die K-Pop-Boyband BTS trat am 27. Juli zum ersten Mal in der „Live Lounge“ von BBC Radio 1 auf.





Die Gruppe präsentierte drei Lieder: „Dynamite“ (2020), „Permission to Dance“ (2021) und ein Cover von „I’ll be Missing You“ von Puff Daddy and Faith Evans. Damit folgte die Gruppe der Tradition der Show, eine akustische Version eines Lieds von anderen Künstlern darzubieten.





Einen weiteren Auftritt hatte BTS am 28. Juli mit „BTS @ Radio 1“, ihrer ersten TV-Sondersendung bei BBC One.