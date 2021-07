Lied von Minzy steigt in den Billboard World Music Charts auf

Minzys neueste Single „Teamo“ ist nach der Veröffentlichung am 11. Juli stetig in den World-Digital-Song-Verkaufscharts von Billboard aufgestiegen.





Das Lied erreichte in den Charts Platz 6 und stellte damit einen persönlichen Rekord auf. Zuvor hatte ihre Single „Ninano“ (2017) es auf Platz 18 geschafft.





„Teamo“ landete zudem nach der Veröffentlichung in 23 Ländern und Regionen in den Top 10 der iTunes-Charts. An dem Latin-Hip-Hop-Song schrieb auch die Künstlerin selbst mit und das Lied handelt davon, wie sehr sie ihre Fans vermisst.