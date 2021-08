Entlang der Gyeongui-Jungang-Linie: nach Osten

ⓒ Getty Images Bank

Wir sind in unserer Reihe mit Ausflugstipps nun beinahe alle U-Bahnstrecken abgefahren, die die Stadt Seoul zu bieten hat. Eine Linie bleibt uns noch: die Gyeongui-Jungang-Linie. Sie erstreckt sich, 128 Kilometer lang, von Munsan, nicht weit von der nordkoreanischen Grenze gelegen, durch die Innenstadt von Seoul, und dann nach Osten in die Provinz Gyeonggi-do hineinführt. Wir wollen heute am Seouler Hauptbahnhof starten und zunächst die Route nach Osten nehmen. Auf dem Programm heute unter anderem: das Öko-Zentrum für Insekten in Guri, der Wassergarten Namyangju, die Gedenkstätte des Philosophen Dasan und die wunderschöne Landschaft am Zusammenfluss von Bukhangang und Namhangang.