BTS weiter auf dem Spitzenplatz von Billboard

Die Beliebtheit des Liedes „Butter“ von BTS setzt sich weiter fort. Das Lied kam am 21. Mai heraus und stand erstmals am 5. Juni auf dem Spitzenplatz von „Hot 100“. Die Ränge dieser Charts werden durch Streaming-, Download- und Einsätze im US-amerikanischen Radio ermittelt. Diesen Rang besetzten die Koreaner schon sieben Wochen in Folge. Als dann am 9. Juli der neue Song “Permission to Dance” veröffentlicht wurde, ersetzte er “Butter” für eine Woche, aber schließlich war wieder “Butter” an die Spitze geklettert.

“Permission to Dance” ist aber ebenfalls ein Riesenhit, denn es wurde nach dem Stand des 26. Juli über 200 Millionen Mal gesehen.

Die Choreographie zum Lied “Permission to Dance” kommt bei den Fans besonders gut an, denn einige Bewegungen übermitteln Botschaften in Gebärdensprache. Auch Nicht-BTS-Fans wurden gleich Anhänger von diesen Sängern, weil der Liedtext und sogar die Choreographie eine solch positive Bedeutung haben.