Sängergruppen haben sich für den August viel vorgenommen

Viele große Idolgroups wollen im August neue Werke herausgeben.

Die Gruppe Tomorrow X Together (TXT) will am 17. August ihr zweites reguläres Repackage Album “Fight or Escape” herausgeben. Sie haben im Mai das Album “Freeze” auf den Markt gebracht und das neue Album umfasst verschiedene neue Songs. Mit dem zweiten regulären Album besetzten sie Platz fünf der Billboard 200 Charts und sind schon sechs Wochen in Folge in diesen Charts vertreten. Man kann daran also gut erkennen, dass sie internationale Stars sind.

Auch die Girlgroup Red Velvet will nach einem Jahr und acht Monaten ein gemeinsames Album herausbringen. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, aber sie haben verraten, dass es an einem Tag im August sein wird.

Red Velvet haben bisher immer im Sommer neue Werke veröffentlicht. Ein beliebtes Sommerlied dieser Gruppe ist “Red Flavor”.

Auch The Boyz, Stray Kids und Astro wollen sich in diesem Monat zurückmelden.