Ateez sind 1000 Tage als Sänger tätig

ⓒ KQ Entertainment

Die koreanische Gruppe Ateez ist in den US-Billboard Charts gut vertreten. Sie sind außerdem immer noch beliebt mit Liedern aus ihrem sechsten Minialbum, das im März veröffentlicht wurde. Das Lied “I’m The One” und “Take Me Home” waren gleich nach der Herausgabe jeweils auf Platz sechs und 16 der World Digital Song Sales Charts gekommen. Aber auch das erste reguläre Album für den japanischen Markt war in den US-Billboard Charts zu finden, was ein bemerkenswertes Ergebnis ist.

Forbes meinte, dass Ateez allein in der ersten Jahreshälfte gleich fünf Lieder in die Billboard World Digital Song Sales Charts gebracht hätten. Bevor das Jahr zu Ende geht, werden bestimmt noch mehr Lieder dieser Gruppe in die Charts einsteigen können.

Ateez sind erst etwa 1000 Tage alt.