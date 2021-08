Japan: Umfragewerte für Premierminister Suga trotz Olympiade auf Talfahrt

ⓒ YONHAP News

Trotz der derzeit in Japan stattfindenden olympischen Spiele haben die Umfragewerte für Japans Premierminister Yoshihide Suga ein neues Tief erreicht.





Bei der von Nihon Keizei durchgeführten ersten Umfrage nach Eröffnung der Sommerspiele fiel die Zustimmung für die Suga-Regierung auf 34 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt im September vergangenen Jahres, berichtete die Zeitung. Die jüngsten Umfragewerte von Nihon Keizei fielen sogar vier Prozent niedriger aus als der niedrigste Wert seines Vorgängers Shinzo Abe während dessen gesamter Amtszeit.





Der Anteil der Japaner, die mit der Suga-Regierung nicht einverstanden sind, stieg im Vormonatsvergleich um sieben Prozentpunkte auf 57 Prozent. 53 Prozent nannten als Grund für ihre Ablehnung fehlende Führungsstärke. Die schlechten Umfragewerte zeigen die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem schleppenden Corona-Impfprogramm sowie der Entscheidung des Premierministers, die Olympischen Spiele trotz steigender Infektionszahlen abzuhalten. Zwei Drittel der japanischen Bürger waren der Meinung, dass die Corona-Impfungen nicht reibungslos vorangingen.





Die Umfragewerte des japanischen Premierministers waren schon vor der Eröffnung der Olympischen Spiele stark gesunken. Die von der Zeitung Asahi am 17. und 18. Juli durchgeführte Umfrage ergab einen Wert von 31 Prozent. Die Hoffnung Sugas, sich mit einer erfolgreichen Austragung der Spiele eine günstige Ausgangsposition für die Wiederwahl zum Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im September zu verschaffen, rückt damit in weite Ferne.





Der Umfragewert für die regierende LDP fiel ebenfalls um fünf Prozentpunkte auf 38 Prozent. In der Partei setzt sich immer stärker die Meinung durch, dass die LDP mit Suga als Parteichef keine Chance auf einen Sieg bei den kommenden Parlamentswahlen habe, die noch vor Oktober stattfinden sollen.





Japan meldete am gestrigen Dienstag 7629 neue Coronafälle. In sämtlichen Präfekturen steigt die Zahl der Neuinfizierten an einem Tag deutlich an. Tokio verzeichnete mit 2.848 neuen Fällen einen Höchststand.