Gesamte erwachsene Bevölkerung in Bhutan gegen Covid 19 durchgeimpft

Bhutan hat als weltweit erstes Land seine gesamte erwachsene Bevölkerung gegen das Coronavirus vollständig geimpft. Dies teilte die Nachrichtenagentur EFE am Dienstag mit.





Laut dem Bericht soll das kleine Königreich im Himalaya den Tag davor die zweite Impfung bei allen Erwachsenen abgeschlossen haben. Bhutan hat eine Bevölkerung von 780.000. Davon sind





Das Land überraschte insbesondere mit einem schnellen Tempo bei den Impfungen. Laut AFP wurden binnen einer Woche etwa 85 Prozent der Erwachsenen das zweite Mal gegen Corona geimpft. Nach dem Start der Impfkampagne am 27. März erhielten in elf Tagen 470.000 Erwachsene die erste Impfung.





Bhutan konnte sein Impfprogramm dank geschenkter Corona-Impfstoffe so schnell vorantreiben. Indien hatte dem Land als erster 550.000 Impfdosen des Impfstoffs von AstraZeneca geschenkt. Nachdem in Indien wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen ein Mangel an Impfstoffen eingetreten war, wandte sich Bhutan an die internationale Gemeinschaft. Die USA steuerten über COVAX 500.000 Impfdosen von Moderna bei und Dänemark schenkte dem Land weitere 250.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. 5.800 Dosen wurden für die Impfung von Kindern im Süden des Landes sichergestellt.





Bhutan blieb weitgehend von der Corona-Pandemie verschont. Laut Worldometer wurden in dem Himalaya-Reich etwa 2.500 Infizierte gemeldet. Bisher wurden zwei Todesfälle bestätigt.