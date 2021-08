Mädchen in Indien wird wegen Kleidung Opfer von Ehrenmord

ⓒ Getty Images Bank

In Indien wurde eine Teenagerin dafür, dass sie statt traditioneller Tracht enge Jeans getragen hatte, von ihren Familienangehörigen zu Tode geprügelt. Laut BBC starb das Mädchen an den Folgen der schweren Misshandlung.





Die indische Polizei berichtete, dass die 17-Jährige aus dem Bundesstaat Utar Pradesh der Anweisung ihrer Großmutter, keine engen Jeans zu tragen, da diese obszön seien, nicht nachgekommen sei. Ihr Großvater und ihre Onkel hätten daraufhin so lange auf sie eingedroschen, bis sie tot war und ihre Leiche an einer Brücke in der Nähe ihres Hauses aufgehängt.





Das Mädchen wurde damit Opfer eines Ehrenmords, der von Familienangehörigen als Strafe dafür begangen wird, dass die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen wurde.





Die Polizei hat in Zusammenhang mit dem Fall zehn Personen wegen Mordverdachts und Beweismittelvernichtung verhaftet, darunter die Großeltern, Onkel, Tanten des Mädchens und einen Fahrer.





BBC berichtete, dass in dem patriarchalischen Indien die Menschenrechte der Frauen in vielen Fällen nicht geachtet würden. Aus dem Grund, dass sie mit ihrem Verhalten die Ehre der Familie verletzt hätten, würden häufig Ehrenmorde an Frauen begangen.