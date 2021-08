Eis gegen heiß

ⓒ Getty Images Bank

In Zeiten unerträglicher Hitze kommt jedes Mittel zur Abkühlung gerade recht. Zu den beliebtesten Kühlmitteln gehört sicherlich Eis in allen seinen Variationen, von Speiseeis über Wassereis bis Würfelwasser. In Korea im Sommer nicht wegzudenken fragt man sich, wie die Leute es früher ohne diese Abkühlung ausgehalten haben. Es gibt sogar traditionelle Gerichte wie Naengmyeon (=Kaltnudeln), die mit Eiswasser angerichtet und verzehrt werden. Unser heutiges Thema sind also die verschiedenen kulinarischen, traditionellen und modernen Eis-Variationen in Südkorea.