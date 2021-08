VideoMonster bietet Videobearbeitungsdienst an

ⓒ Videomonster

Das südkoreanische Unternehmen VideoMonster bietet einen Service an, der es Nutzern ermöglicht, in nur drei Minuten ein Video fertigzustellen. Firmenchef Chun Dong-hyuk:





VideoMonster entwickelt ein schnelles und einfaches Programm für die Videoproduktion. Der Firmenname deutet die Entschlossenheit an, Probleme im bestehenden Markt für die Videoproduktion mit grundlegenden Ideen zu lösen. Das Unternehmen wurde im September 2015 als Werbevideo-Produzent gegründet. Seit 2018 entwickelt es Software und ICT-basierte automatische Video-Produktionsdienste.





Unter dem Motto “Video für jeden” bietet VideoMonster Dienste an, die es Nutzern ermöglicht, ohne großen finanziellen Aufwand Videos herzustellen. Firmen-CEO Chun hat 15 Jahre lang TV-Werbespots produziert, so dass er schnell die neuesten Verbrauchertrends versteht. Er sagt, dass der Fokus schrittweise vom Werbemarkt auf das Internet und die sozialen Medien übergehe:





Unter Verwendung unserer automatischen Video-Produktionsdienste können Sie kurze Videos herstellen, die etwa 30 Sekunden für das Werbemarketing und das Heraufladen auf sozialen Medien dauern. Das komplizierte Design ist bereits von unseren professionellen Designern fertiggestellt worden. Sie brauchen nur den Inhalt wie etwa Fotos, Videos und Texte in den voreingestellten Design-Rahmen stellen. Wenn Sie auf unsere Website oder mobile App zugreifen, sehen sie etwa 4000 Video-Entwurfsvorlagen. Mit einfachem Drag-and-drop fügen sie Videos, Fotos und Texte ein. Sie können auch Farben, Musik und die Schrift ändern.





Da Videoplattformen wie YouTube immer einflussreicher werden, zeigen besonders junge Menschen großes Interesse an persönlichen Programmen. Das Video-Bearbeitungsprogramm von VideoMonster erweist sich nicht nur für YouTubers und Influencers in sozialen Medien als sehr hilfreich, sondern auch für Unternehmen und Kommunalregierungen. Auch ist es nützlich für Menschen, die besondere Ereignisse in ihrem Leben wie etwa Hochzeitsfeiern filmisch festhalten wollen:





Unter etwa 4000 ähnlichen Diensten bietet VideoMonster die größte Zahl an Entwurfsvorlagen an. Die Nutzer sind mit unserem Service und der Vielfalt zufrieden. Das Unternehmen hat Videoexperten, die Erfahrung bei der Herstellung von TV-Werbespots für große Unternehmen in Korea mitbringen. Unsere Dienste können auch auf einem Cloudsystem betrieben werden, die Nutzer brauchen also kein separates Programm installieren. Sie können es natürlich überall auf Computern und Smartphones benutzen.





Wie viele andere Startup-Unternehmen auch kämpfte VideoMonster mit einem Mangel an Arbeitskräften und Finanzmitteln. Doch konnte es dank verschiedener Unterstützungsprogramme seine Entwicklungsprojekt durchführen. So erhielt es Zuschüsse vom Staat und zog schon früh Investitionen von Wagniskapitalfirmen an:





Wir begannen unsere Dienste vor zwei Jahren mit einem Webdienst. Im vergangenen Jahr brachten wir auch eine App heraus. Unsere bequemen Dienste erhielten die Anerkennung von zahlreichen Unternehmen und Bildungsinstitutionen. Wie gesagt, unsere Dienste sind optimal für Werbemarketing-Kurzvideos von etwa 30 Sekunden. Aus diesem Grund wollen kleine Unternehmen, die im E-Handel tätig sind, Bildungsinstitutionen und lokale Regierungen unsere Dienste nutzen. Die Dienste sind auch bei Einzelpersonen beliebt, die YouTube-Kanäle und Vlogs betreiben sowie unter Influencers. Einzelne Personen wollen mit diesem Service Videos produzieren, um bedeutungsvolle Momente in ihrem Leben festzuhalten, zum Beispiel als Chronik für das Wachstum ihrer Kinder. Die Zahl dieser Nutzer steigt. Mehr als 100.000 Videos wurden unter Nutzung des Bezahldienstes in den vergangenen zwei Jahren hergestellt, und die Zahl der Nutzer übersteigt 200.000.





VideoMonster bietet seine Dienste seit dem vergangenen Jahr auch in Japan an, und seit diesem Jahr auch in Vietnam, Thailand, Malaysia und Singapur. Indonesien soll im nächsten Jahr folgen. Das Ziel ist es, die Nummer eins unter Asiens Video-Techfirmen zu werden. Auch will es die künstliche Intelligenz (KI) einbeziehen:





Wir arbeiten jetzt an Diensten, die es Lehrern, die Videos über ihre Online-Vorträge, sowie anderen Menschen ermöglicht, Videos über ihr Fachgebiet zu machen. Wir entwickeln ein KI-gesteuertes Video-Bearbeitungsinstrument, das es Nutzern hilft, Videos schnell und einfach herzustellen. Der neue Service soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eingeführt werden. Wir planen, im nächsten Jahr auch auf den US-Markt zu gehen. Wir werden eine KI-basierte Video-Produktionslösung für Nordamerika und Europa vorstellen, um unser Geschäft global zu erweitern.