Die Samgwang-WG (10) 됐다 그래

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „됐다 그래; dwaetda geurae“

Deutsch: „Sag ihm/ihr, dass das nicht nötig ist“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





되- Verbstamm des Verbs 되다 für „nicht nötig sein,

in Ordnung sein, auch wenn etwas nicht in Erfüllung geht“

-었- Vergangenheitsinfix

(zusammen mit 되- kurz zusammengezogen zu 됐-)

-다 Kurzform der Verbendung -다고 fürs Zitieren

그래 nicht-höflich konjugierte Aussagenform des Verbs 그러다

hier für „jdm. so sagen, mitteilen“





Der Ausdruck „됐다 그래“ bedeutet wortwörtlich „Sag ihm/ihr, dass das nicht nötig ist“. Der Gesprächspartner richtet dem Sprecher eine Nachricht oder ein Angebot einer dritten Person aus, womit aber der Sprecher unzufrieden ist. Sein Missfallen macht er also deutlich, indem er mit dem Ausdruck den Gesprächspartner in der dritten Person ausrichten lässt, dass ihr Vorschlag bzw. Angebot überfällig und für ihn nicht mehr erforderlich ist. Es ist also eine Art Ablehnung. Übersetzen könnte man den Ausdruck daher auch mit „Sag ihm/ihr: nein, danke.“





Ergänzungen

잠깐: Nomen für „einen Augenblick, kurz, einen Moment“